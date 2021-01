GF Vip, Stefania Orlando e Zorzi svelano quando usciranno: c’è la data

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando sembrano essere decisi a voler abbandonare il Grande Fratello Vip, entrambi stanno partecipando alla quinta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. I due sono entrati nella casa più spiata d’Italia il primo giorno e non vedono ormai l’ora di tornare a casa. Più volte il reality è stato prolungato e molti concorrenti non sembrano essere più disposti a rimanere dentro la casa.

Da giorni Stefania Orlando e Tommaso Zorzi hanno manifestato la volontà di uscire dalla casa, sono troppo stanchi per continuare la loro avventura nonostante il pubblico li ami moltissimo. Il desiderio di arrivare in finale è grande, ma pensano di non poter più continuare. La notizia del nuovo prolungamento della quinta edizione del Grande Fratello Vip ha scosso molto entrambi, per questo hanno più volte ripetuto di essere pronti ad abbandonare il reality. Nel corso della 34esima puntata del reality andata in onda ieri Alfonso Signorini ha comunicato la data della finale, dovranno restare nella casa fino all’uno marzo.

Ecco quando Stefania Orlando e Tommaso Zorzi lasceranno il GF Vip

Durante la notte sia Tommaso Zorzi che Stefania Orlando hanno ribadito di voler uscire dal Grande Fratello Vip, hanno anche rivelato la data in cui abbandoneranno il reality. Entrambi nelle scorse ore hanno confermato che usciranno dalla famosa porta rossa della casa più spiata d’Italia il prossimo 8 febbraio. Il gieffino parlando con Maria Teresa Ruta ha detto che per lui arrivare bene fino all’8 febbraio è già una vincita, sapere che a breve uscirà pensa che gli farà vivere meglio queste due settimane. A detta sua si vive al meglio i giorni che gli restano. Nella notte Zorzi ha parlato della sua decisione di abbandonare il gioco l’otto febbraio anche con Stefania. Lei gli ha detto di essere d’accordo con lui, anche lei uscirà quel giorno.