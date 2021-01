Tommaso Zorzi al GF Vip svela: “Il mio ex mi ha picchiato”

Tommaso Zorzi continua a far parlare di sé, il noto e amato influencer sta partecipando alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini. Il gieffino ieri sera durante una chiacchierata con alcuni concorrenti ha ripensato alle sue relazioni sentimentali passate, tra le varie cose si è lasciato sfuggire anche una drammatica rivelazione.

Nella casa più spiata d’Italia Tommaso Zorzi ha ricordato la sua storia d’amore vissuta all’età di 19 anni con un ragazzo italiano che aveva incontrato in Scozia. Tra loro scoppiò presto l’amore e la passione, per lui aveva annullato la sua vita perché era davvero tanto innamorato. A detta sua avrebbe potuto fargli di tutto, gli ha anche perdonato un tradimento perché non voleva perderlo. Il gieffino ha raccontato di aver pianto molto per l’ex fidanzato, quando erano distanti segnava sul calendario i giorni che mancavano per rivederlo.

Tommaso Zorzi picchiato dal suo ex, il racconto al GF Vip

Parlando delle sue passate storie d’amore, Tommaso Zorzi ha poi rivelato di essere stato picchiato da un suo ex fidanzato. Ai suoi compagni ha raccontato che i due erano andati in discoteca, lui era andato a fumare fuori e quando è rientrato lo ha visto vicinissimo ad un altro. Il gieffino andò alle sue spalle e gli chiese cosa stesse facendo, l’ex fidanzato però si agitò subito. Usciti dal locale il ragazzo non riuscì a trattenere la rabbia, dopo averlo sbattuto con violenza a terra spaccandogli il mento lo prese a calci. Dopo quel violento episodio Zorzi mise fine allo loro storia d’amore.