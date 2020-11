GF Vip prolungato fino a febbraio, Gregoraci abbandona: “È impensabile…”

Elisabetta Gregoraci torna a far parlare di sé, la nota soubrette sta partecipando alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Pochi giorni fa, durante la 21esima puntata andata in onda lunedì 23 novembre, la gieffina ha scoperto che il reality non finirà a dicembre. Il conduttore ha svelato ai concorrenti che la quinta edizione è stata prolungata fino a febbraio 2021.

La notizia ha spiazzato i concorrenti del Grande Fratello Vip, forti sono state le reazioni dei gieffini, soprattutto quella di Elisabetta Gregoraci. La soubrette non è riuscita a trattenere le lacrime, non pensa di poter restare nella casa più spiata d’Italia tutto questo tempo rimanendo lontana dal figlio Nathan Falco. Nel corso della puntata la gieffina ha ricevuto un videomessaggio dal figlio che l’ha molto commossa. Il figlio della Gregoraci l’ha rassicurata dicendole che sta bene e che può continuare l’esperienza che sta vivendo al Grande Fratello Vip. Le ha anche detto che la guarda in televisione e che sente molto la sua mancanza. L’ex moglie di Flavio Briatore ha più volte ripetuto che non ce la fa a rimanere in gioco fino a febbraio, sente troppo la mancanza del figlio e non vuole stare lontana da lui a Natale.

Elisabetta Gregoraci abbandona il GF Vip, ecco cosa ha detto nella casa

Elisabetta Gregoraci sta riflettendo molto nella casa più spiata d’Italia, ieri ha fatto sapere di aver preso una decisione. Quale? Vuole abbandonare il Grande Fratello Vip per tornare dal figlio. La gieffina ha fatto sapere che pensava che il reality sarebbe durato al massimo due settimane in più del previsto, ma non immaginava che sarebbe finito a febbraio 2021. Tra le varie cose ha detto: “Vi saluterò, per me è impensabile stare qui dentro e non passare il Natale con mio figlio e le persone che amo.” Per poi aggiungere: “La mia decisione ce l’ho già, basta così. Io quello che dovevo dare l’ho già dato quindi vado.” La soubrette cambierà idea e resterà al Grande Fratello Vip? Non ci resta che attendere per scoprirlo.