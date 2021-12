Grande Fratello Vip: Soleil disperata dopo l’uscita di Alex Belli

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera è stata ricca di colpi di scena ed emozioni forti.

Alex Belli, per abbracciare e consolare la moglie Delia Duran, arrivata in casa per dirgli che la loro storia era finita, ha infranto le regole e dovuto abbandonare il programma.

Durante la diretta Soleil Sorge, a causa del comportamento dell’attore, ha avuto una crisi in cui ha messo in dubbio il suo percorso all’interno della casa.

La ragazza ha trovato conforto in Sophie Codegoni che le ha detto: “Hai creduto in quello che credi, non sei stata stupida. Lui non ha pensato a te per un attimo. Pensa tu a te stessa, non lasciare che questo ti rovini quest’esperienza, so che non siamo Alex però comunque ci siamo noi..”.

Grande Fratello Vip: le lacrime di Soleil

Soleil, dopo l’uscita dell’attore, è scoppiata a piangere in un angolo.

A Sophie Codegoni ha confidato: “Non lo so se voglio stare qua, cosa faccio? Sto qui a ricordare la stupidità che ho avuto, tutti i ricordi in cui ho creduto, l’amicizia, le cose. Sono stata stupida. Non piango perché ero innamorata di lui ma per il rapporto umano”.

Sophie, a questo punto le dice: “Lui non ti ha pensata in questo momento, pensa a te. Non lasciare che ti rovini questa esperienza, è il tuo percorso. So che non siamo Alex, ma noi siamo qui“.

Soleil non sembra d’accordo su quanto appena detto: “Chi? Un mucchio di persone a cui non piaccio e che non vedrebbero l’ora di vedermi fuori da qua? Guarda quando giri le spalle sono tutti pronti a sparlare e a buttare cattiverie su di te“.

In soccorso anche Giucas Casella: “In una situazione come questa viene umanamente di starti vicino. Non è così, nessuno ti odia Sole, quando vorrai venire da noi ti accoglieremo a braccia aperte“.