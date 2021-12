GF Vip, Soleil Sorge svela: “Ecco cosa mi ha detto Alex prima di uscire”

Alex Belli ha abbandonato il Grande Fratello Vip durante la messa in onda della 27esima puntata del reality di lunedì 13 dicembre su Canale 5, il suo comportamento ha mandato totalmente in crisi Soleil Sorge. Tra i due era nato un rapporto speciale nella casa più spiata d’Italia, parlavano di amore anche se continuavano a ribadire di avere ognuno la propria vita fuori.

Soleil Sorge credeva molto nel suo rapporto con l’attore, durante il suo confronto con la moglie Delia Duran non ha però gradito come si è comportato. In preda alla rabbia ha portato la valigia all’ormai ex gieffino dicendogli che poteva andare via dal momento che era ormai evidente che non sarebbe rimasto. Quando la moglie ha minacciato di lasciarlo lui ha violato le norme restrittive e l’ha abbracciata, per questo è stato squalificato. Lui aveva comunque già deciso di lasciare la casa.

L’atteggiamento di Alex Belli ha ferito non poco Soleil Sorge che non è riuscita a trattenere le lacrime durante la diretta. Sfogandosi con i suoi compagni di avventura tra le varie cose, riferendosi all’attore e Delia, ha detto: “Che andassero a casa cornuti e felici.” Ha poi continuato dicendo che le dispiace essere finita in mezzo a loro ed esserci cascata. Ha accusato Alex di aver giocato con i suoi sentimenti, il rispetto e con il loro rapporto. A livello umano si è sentita tradita e questo la fa stare male. Non riesce a credere che si sia comportato così nei suoi confronti.

Soleil Sorge ha poi rivelato cosa gli avrebbe detto Alex Belli poco prima di incontrare Delia Duran e di uscire con lei dal Grande Fratello Vip. In merito a ciò ha detto: “Io gli avevo anche detto di frenarsi e 5 minuti prima di uscire mi ha detto che aveva messo in conto l’idea di chiudere fuori.” La gieffina pensa che l’attore e la moglie siano disposti a tutto e che ora racconteranno bugie per fare delle ospitate televisive.