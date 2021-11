GF Vip, Alex Belli furioso: dure parole alla moglie Delia Duran

Nel corso della 19esima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri 15 novembre 2021 su Canale 5 la moglie di Alex Belli è tornata ancora una volta nella casa più spiata d’Italia. Delia Duran continua a mostrarsi infastidita dalla vicinanza del marito a Soleil Sorge, all’inizio la loro ‘amicizia’ non la preoccupava ma con il passare del tempo si è ricreduta. Più volte si è già scontrata duramente con la gieffina, è convinta che si sia messa in mezzo tra lei e l’attore.

LEGGI ANCHE -> Alex Belli bacia ancora Soleil, la moglie sbotta: “Estremamente ferita…”

Dopo la puntata Alex Belli si è sfogato al Grande Fratello Vip con Sophie Codegoni. Alla compagna di avventura ha chiaramente detto di essere molto arrabbiato, ha poi fatto sapere che lui e la moglie fanno sempre così, prima si scontrato poi fanno pace. Visibilmente infastidito ha poi aggiunto: “Mica gliela do vinta così! Lei vede h24, ma perché partire così? In quale cespuglio è andata a finire? Ma riprenditi, ma scherziamo!”

Sophie ha cercato di fargli capire che ad essere arrabbiata dovrebbe essere la moglie e non lui. Pensa che dovrebbe in qualche modo rassicurarla invece di far aumentare i suoi sospetti in merito ad un possibile flirt tra lui e Soleil Sorge. Dopo aver ascoltato i consigli della gieffina Alex Belli non si è affatto calmato, è convinto di avere ragione e ha chiaramente detto di non volere che la moglie torni ancora al Grande Fratello Vip. Eppure si vocifera che Delia Duran potrebbe entrare nella casa nei panni di concorrente. Se così fosse come reagirebbe il marito? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

LEGGI ANCHE -> Alex Belli, offese e insulti fuori dal GF Vip: “Fallito, fai schifo…”