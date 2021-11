Alex Belli, offese e insulti fuori dal GF Vip: “Fallito, fai schifo…”

Alex Belli è finito ancora al centro di insulti e polemiche nella serata di ieri al Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Poco prima delle 22 un fan del programma si è recato fuori dalla casa più spiata d’Italia. Con un megafono ha urlato insulti e attacchi nei confronti del gieffino.

Queste le dure offese urlate fuori dal Grande Fratello Vip ai danni di Alex Belli: “Alex sei una merd*, fai ridere, fai schifo, sei un fallito, un cornuto nato, Manu stai lontano da Alex e Soleil non ti fidare di Alex. Soleil accanna Alex sta facendo Centovetrine. Sei la gioia di tutti noi.” In quel momento né l’attore né Soleil Sorge erano in giardino, quindi non hanno sentito nulla. Poco dopo Jessica Selassié è andata da Alex a raccontargli tutti mentre lui stava giocando a biliardino. All’inizio il gieffino non ha dato peso agli insulti ricevuti, ha detto che quelle offese lasciavano il tempo che trovavano. Dopo un po’, però, si è lasciato travolgere da un momento di sconforto.

Alex Belli si è sfogato con l’amica Soleil Sorge a Grande Fratello Vip. Con la voce che gli tremava ha ammesso che quelle offese lo hanno ferito nel profondo. A farlo stare male è stato soprattutto il consiglio che hanno dato a Soleil sul fatto che non dovrebbe fidarsi di lui. In quel momento la regia ha cambiato inquadratura, non sappiamo quindi cosa gli abbia risposto la gieffina spesso al centro delle dinamiche. La questione salterà fuori nel corso della nuova puntata che andrà in onda stasera, lunedì 8 novembre su Canale 5? Non ci resta che attendere per saperne di più.