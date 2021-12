GF Vip, Alex Belli confessa: “Se non risolvo con Delia? Va bene, amen”

Alex Belli ha avuta una crisi ieri al Grande Fratello Vip, aveva pensato di abbandonare il reality ma alla fine ha deciso di rimanere. Sui social in moltissimi lo hanno attaccato e criticato, accusandolo di aver solo finto di voler uscire per catturare l’attenzione dei telespettatori. Dopo la puntata, nella notte, durante una chiacchierata con Soleil Sorge ha ammesso che sarebbe uscito se avesse visto la moglie Delia Duran sul tappeto rosso.

Il gieffino ha detto che uscirà con Delia come dimostrazione d’amore, sa che la sua pericolosa vicinanza a Soleil sta facendo soffrire la moglie. Alla Sorge ha detto che l’unico motivo che lo spinge a voler lasciare il Grande Fratello Vip è perché non riesce a starle lontano. Accanto a lei fa sempre più fatica a frenarsi ed è per questo che a parer suo l’unica soluzione è quella di uscire dalla casa più spiata d’Italia il 13 dicembre, quando sarebbe dovuto finire il reality. Alex Belli ha spiegato di non essere ancora uscito per via del contratto che ha firmato prima di varcare la famosa porta rossa. Mancano però pochi giorni e potrà tornare a casa. Lo farà davvero?!

La confessione che Alex Belli ha fatto poi a Soleil Sorge ha lasciato tutti senza parole. Cosa ha detto? Queste le sue parole: “Se usciti da qui io trovo una situazione che è irrisolvibile allora dirò ‘questa cosa del GF Vip ci ha messo davanti ad una prova e non siamo stati abbastanza forti, ne prendo atto e vado avanti’. Non finisce il mondo.” L’attore ha poi aggiunto: “Se non riesco a risolvere con Delia? Va bene amen.” Il gieffino ha continuato dicendo che se mettere se stesso in gioco al Grande Fratello Vip è bastato per chiudere, allora metterà in discussione quello che aveva con Delia prima di reality.