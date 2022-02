Delia Duran rischia la squalifica al GF Vip

In queste ore è sempre più virale la notizia di una possibile squalifica di Delia Duran per quanto riferito nella notte a Miriana e Jessica, andando contro il regolamento.

Nella serata di ieri, durante la cena, Delia era un po’ su di giri, in disparte insieme a Miriana Trevisan e a Jessica Selassié.

Fino a qui sembrerebbe una situazione normale, se non fosse per il contenuto dei discorsi delle ragazze, il tutto iniziato da Delia.

Delia Duran squalificata?

Parlando di qualche notizia che ha saputo mentre era ancora fuori dalla casa del Grande Fratello Vip, Delia Duran ha esclamato: “Adesso esce viralmente“, ottenendo in risposta la reazione esaltata di Jessica, che a sua volta ha affermato: “Notizia shock, GF Vip“.

A questo punto, Delia ha fatto una gesto con la mano, simulando di scrivere il titolo di un giornale, iniziando a dire: “Ma sai che era uscita anche la notizia di…“.

Successivamente ha abbassato la voce, anche se molti fan pensano di aver capito di cosa stesse parlando: della notizia diffusa nelle scorse settimane che Soleil Sorge fosse incinta di Alex Belli.

Le affermazioni della modella venezualana, seppur dette a bassa voce, potrebbero portare alla squalifica per Delia: ai concorrenti del GF Vip, infatti, è proibito riportare nella casa notizia esterne.

Alex Belli: il grande ritorno

Protagonista assoluto dell’edizione del Grande Fratello Vip 2021, Alex Belli ha continuato ad esserlo anche una volta uscito dal programma.

Alfonso Signorini ha così dichiarato: “Adesso hai la possibilità di tornare per qualche giorno, così a mettere la parola fine a questa storia. Darai un finale alla soap con Delia e Soleil. Diciamo che dovrai decidere chi scegliere tra le due. Però sappi che non avrai molto tempo, adesso non sappiamo esattamente quanto, però ecco, penso almeno due settimane. Tu adesso vai, scegli chi ti pare, la Duran, la Sorge, ma anche Basciano, basta che prendi una decisione una volta per tutte”.

Gabriele Parpiglia, però, ai microfoni di “Casa Chi” ha rivelato quanto si fermerà in casa Alex. “Il nuovo ingresso di Alex nella casa del GF Vip vi dico io che durerà per quattro puntate. Diciamo che al momento sono ufficiali quattro puntate e quindi due settimane”, ha detto il giornalista.