Alex Belli torna nella casa del GF Vip dopo la squalifica

Al Grande Fratello Vip fervono i preparativi per il grande ritorno in casa di Alex Belli.

L’attore si trova attualmente in quarantena per riuscire ad entrare già durante la puntata del prossimo 14 febbraio.

Alex Belli, nella casa più spiata d’Italia, avrà modo di confrontarsi con la moglie Delia Duran, che ha deciso di chiudere la relazione, e con Soleil Sorge, che ha preso le distanze da tutto.

Alfonso Signorini, annunciando l’imminente ritorno di Alex, ha svelato qualche anticipazione sul tempo di permanenza in casa.

Alex Belli: il grande ritorno

Protagonista assoluto dell’edizione del Grande Fratello Vip 2021, Alex Belli ha continuato ad esserlo anche una volta uscito dal programma.

Alfonso Signorini ha così dichiarato: “Adesso hai la possibilità di tornare per qualche giorno, così a mettere la parola fine a questa storia. Darai un finale alla soap con Delia e Soleil. Diciamo che dovrai decidere chi scegliere tra le due. Però sappi che non avrai molto tempo, adesso non sappiamo esattamente quanto, però ecco, penso almeno due settimane. Tu adesso vai, scegli chi ti pare, la Duran, la Sorge, ma anche Basciano, basta che prendi una decisione una volta per tutte”.

Gabriele Parpiglia, però, ai microfoni di “Casa Chi” ha rivelato quanto si fermerà in casa Alex. “Il nuovo ingresso di Alex nella casa del GF Vip vi dico io che durerà per quattro puntate. Diciamo che al momento sono ufficiali quattro puntate e quindi due settimane”, ha detto il giornalista.

L’indignazione di Aldo Montano

Aldo Montano, ospite a “Casa Chi” ha commentato il rientro in casa di Alex Belli.

Un ritorno che Aldo Montano, in diretta, ha definito “stomachevole” e che commenta con parole altrettanto dure.

“Quando ho scoperto che Alex sarebbe ritornato in casa è stato incredibile, non ci volevo credere sul momento. Hanno fatto tutti i sei mesi sulla stessa storia, sulla medesima falsità, in praticola l’unico filo conduttore che ha legato tutto da settembre a marzo. Questa storia è veramente assurda. La main story dettata da tutta questa storia del teatrino Belli o Gabelli per meglio dire”, ha detto Montano.

Il bell’attore ai microfoni di Silvia Toffanin aveva detto di essere ufficialmente uscito di scena, ma Aldo Montano non ha mai creduto alle sue parole.

“Lui non c’ha nemmeno pensato 5 secondi se rientrare o meno. Sia mai, quello si butta di testa. A Verissimo ha detto che spariva, perché sparisce da qui e va nella casa del GFVip. Ridiamoci sopra che è meglio e fingiamo di essere tutti pazzi”, ha concluso Montano.