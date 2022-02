Alex Belli, Delia Duran e Soleil: una storia finta costruita a tavolino?

Questa edizione del Grande Fratello Vip ha avuto momenti scoppiettanti di tensioni, litigi e avvicinamenti, con le tipiche dinamiche di ogni edizione del reality.

E’ ormai chiaro che il triangolo tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge ha contribuito a tenere incollati i fan del programma alla tv.

Una liason che all’inizio ha anche incuriosito gli spettatori, su cui si è detto tanto, dalla chimica artistica all’amore libero, ma che ora qualcosa fa pensare che si tratta di un triangolo organizzato da tempo.

Alex Belli, Delia Duran e Soleil: una storia finta?

I primi segnali di un triangolo organizzato a tavolino sono emersi a Pomeriggio 5, quando la giornalista Silvana Giacobini ha svelato l’accordo tra Alex Belli e Delia Duran.

“Devo dire una cosa, all’inizio Delia e Alex erano d’accordo. Avevano pensato che Alex avrebbe fatto qualche gioco superficiale e leggero all’interno del programma”.

Dai giochi iniziali si è giunti a scene che ormai hanno stancato, tanto che anche il conduttore, Alfonso Signorini, nelle precedenti puntate ha chiesto ad Alex di uscire.

La stessa gossippara e influencer, Deianira Marzano, aveva già anticipato qualcosa sui social in merito a questo accordo.

“Le fonti dicono che i due faranno finta di litigare. Poi, Delia, il cui ingresso è saltato per ora, entrerà. Successivamente verrà ripescato anche il marito, così Soleil passerà per fragile con il loro ingresso e probabilmente vincerà”.

Pare, dunque, che fosse tutto organizzato da mesi, ancor prima di entrare nella Casa del GF Vip 6, tanto che le inquiline della casa hanno sorpreso Delia intenta a leggere un copione nei giorni scorsi.

Delia Duran squalificata?

Parlando di qualche notizia che ha saputo mentre era ancora fuori dalla casa del Grande Fratello Vip, Delia Duran ha esclamato: “Adesso esce viralmente“, ottenendo in risposta la reazione esaltata di Jessica, che a sua volta ha affermato: “Notizia shock, GF Vip“.

A questo punto, Delia ha fatto una gesto con la mano, simulando di scrivere il titolo di un giornale, iniziando a dire: “Ma sai che era uscita anche la notizia di…“.

Successivamente ha abbassato la voce, anche se molti fan pensano di aver capito di cosa stesse parlando: della notizia diffusa nelle scorse settimane che Soleil Sorge fosse incinta di Alex Belli.

Le affermazioni della modella venezualana, seppur dette a bassa voce, potrebbero portare alla squalifica per Delia: ai concorrenti del GF Vip, infatti, è proibito riportare nella casa notizia esterne.