Alex Belli e il biglietto per Delia: “Un simbolo del nostro amore”

Il protagonismo di Alex Belli sembra infinito, nonostante l’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip.

Ospite della live stream su Instagram, “Casa Chi“, l’attore ha rivelato di aver lasciato un biglietto d’amore, una sorta di rebus, all’interno della casa per la moglie, Delia Duran.

“Delia ha un bigliettino che io le ho lasciato prima di entrare: è un rebus. Dove le camera battono sullo specchio nero, in quella credenza dove nessuno può prendere i piatti neri, lì dentro c’è il simbolo del nostro amore. Lei sa dov’è e può trovarlo”.

Ha rivelato Alex, nonostante si aspettava dalla moglie un atteggiamento diverso.

L’attore pensava che Delia difendesse la loro storia d’amore una volta entrata nella casa.

In compagnia dei giornalisti di “Chi” ha confermato che Soleil è “l’unica che mi difende”.

Alex Belli e le precisazioni su Twitter

Alex Belli ha quindi lasciato un bigliettino all’interno della casa del Grande Fratello Vip e Delia Duran sa già dove trovarlo.

Poco ore fa l’attore su Twitter ha cercato di spiegare in cosa consiste l’enigma, postando una foto del bigliettino.

“Giusto per la cronaca: questo è l’enigma dato a Delia, di un simbolo Dimenticato da me che dovevo darle quando venne a trovarmi in casa. Che nella fretta della diretta mi scordai!! Ora però potrà prenderlo lei stessa, se Vorrà!”.

Questo è l’enigma dato a Delia, di un simbolo Dimenticato da me che dovevo darle quando venne a trovarmi in casa. Che nella fretta della diretta mi scordai!! Ora però potrà prenderlo lei stessa, se Vorrà! ❤️#alexbelli #gfvip pic.twitter.com/vc6lK333nG — ALEX BELLI (@AXBproduction) January 18, 2022

Ora è tutto nelle mani di Delia che però, nelle ultime ore, non sembra essere incline ai giochi organizzati dal marito, anzi.

Dopo aver visto l’aereo inviato dai fan di Soleil – “Solex is real, always connected” dedicato alla presunta liason tra la bella ragazza e Belli – ha reagito in modo drammatico.

In lacrime, la sudamericana ha affermato di voler porre fine alla relazione con il marito.

Le parole di Soleil Sorge

Tra le varie cose Soleil Sorge, parlando del suo rapporto con Alex Belli,ha detto: “Tra noi c’era tantissimo amore e passione e non posso negarlo. È cominciato con i bacetti sulla guancia, poi a stampo e dopo sono nate le altre cose.”

La gieffina ha poi continuato dicendo che però l’attore non vuole stare con lei e non è interessato a costruire insieme un futuro, lo ha dimostrato abbandonando il reality per recuperare il rapporto con la moglie Delia.