Soleil Sorge al GF Vip confessa: “Con Alex Belli c’era passione e amore”

Soleil Sorge durante la puntata di ieri al Grande Fratello Vip ha dovuto affrontare un nuovo confronto con Delia Duran per via del triangolo amoroso che si è formato con Alex Belli. La gieffina si è detta più volte stanca di questa storia e nelle scorse ore ha finalmente ammesso cosa c’era realmente tra lei e l’attore nella casa più spiata d’Italia.

Non solo amicizia e ‘chimica artistica’ come volevano fare credere, tra loro c’era molto di più. Ieri dopo la puntata a Nathaly Caldonazzo ha infatti rivelato che all’inizio né lei né Alex volevano altro, ma con il tempo l’innamoramento è arrivato. Nonostante abbiano provato a frenarsi non sono più riusciti a gestire i loro reciproci sentimenti. Tra le varie cose Soleil Sorge parlando del suo rapporto con Alex Belli ha detto: “Tra noi c’era tantissimo amore e passione e non posso negarlo. È cominciato con i bacetti sulla guancia, poi a stampo e dopo sono nate le altre cose.” La gieffina ha poi continuato dicendo che però l’attore non vuole stare con lei e non è interessato a costruire insieme un futuro, lo ha dimostrato abbandonando il reality per recuperare il rapporto con la moglie Delia.

Soleil Sorge per l’ennesima volta ha riservato dure parole a Delia Duran, a detta sua non è davvero ferita ma sta solo recitando. Pensa infatti che una donna ferita non entra al Grande Fratello Vip in cerca di vendette e confronti con il marito, lo avrebbe fatto in privato. La gieffina non crede a ciò che la moglie di Alex Belli dice, ha poi concluso dicendo: “E poi parliamo di come si è comportata con Alex? L’ha umiliato, denigrato e fatto finte paparazzate, si descrive da sola per quello che ha fatto”.