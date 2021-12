GF Vip, Soleil Sorge su Alex Belli svela: “Sotto le coperte diceva altro”

Soleil Sorge continua a parlare di Alex Belli al Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. La gieffina sta attraversando momenti molto duri nella casa più spiata d’Italia da quando l’attore ha deciso di abbandonare il programma. Soffre per come sono andate le cose tra loro e continua a ribadire che per lui provava solo una sincera e forte amicizia. A detta sua tra i due quello che si era innamorato era lui.

Durante una chiacchierata con Davide Silvestri la gieffina ha detto che forse Alex Belli voleva che lei si innamorasse di lui al Grande Fratello Vip. Lei però ha sempre visto le cose e ha cercato di frenarle, ci ha tenuto a precisare di non aver mai giocato in questa vicenda. Al gieffino ha poi rivelato che l’unico momento in cui è stata falsa è stato quando continuavano a chiedergli della loro amicizia e lei continuava a sostenere che oltre all’amicizia non c’era nulla. Ha anche ammesso che per continuare a coprirlo non sapeva più come mentire.

Soleil Sorge parlando con Davide ha poi rivelato che non capiva come mai quando erano da soli, sotto le coperte e in momenti in cui non venivano ripresi lui le diceva determinate cose. Ha poi aggiunto: “Erano cose forti e di cui poi non si prendeva la responsabilità e non ha finito in maniera coerente.” Pensa che forse lui abbia fatto tutto per show, gli ha poi fatto notare che andava fuori di testa e urlava quando lei gli andava contro e non lo tutelava.

Davide Silvestri non si spiega però perché lei non lo abbia totalmente frenato mantenendo il loro rapporto nel mood dell’amicizia. Si chiede se anche lei abbia giocato o se per lei tutto è stato reale, alla compagna di avventura ha detto che in questa vicenda mancano troppi tasselli.