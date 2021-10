Alex Belli e Soleil Sorge, parla lei: “Se non fosse impegnato…”

Cresce sempre di più l’intesa tra Alex Belli e Soleil Sorge al Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Fino ad ora i due hanno sempre detto che tra loro è nata un bella amicizia, dopo il bacio che si sono dati per il kiss freeze hanno ammesso che c’è molta complicità, ribadendo però che si tratta di amicizia.

Nelle scorse ore, però, entrambi si sono sbilanciati in merito al loro legame. In confessione Alex Belli ha ammesso che a lui Soleil piace, gli piace la sua presenza e gli piace averla accanto. Anche lei ha confessato che in circostanze diverse sarebbe una coppia perfetta, queste le sue parole: “Se non fosse impegnato lui e non fossi impegnata io di cuore, saremmo due anime gemelle. Eh bo chi lo sa. Non credo che siamo proprio fatti neanche l’uno per l’atro. Poi una donna certe cose le sente. Quindi no. Credo”. Eppure ciò che aveva detto poco prima aveva lasciato intendere che starebbero bene insieme.

Alex Belli e Soleil Sorge sempre più vicini al GF Vip, ecco cosa pensa la moglie del gieffino

Nei giorni scorsi anche la moglie del gieffino, Delia Duran, ha detto la sua in merito al rapporto nato tra l’attore e Soleil Sorge. Più volte ha ribadito di non essere preoccupata, si fida del marito e non crede che si spingerebbe oltre con la gieffina al Grande Fratello Vip. La modella e attrice venezuelana crede che i due siano così complici perché caratterialmente sono molti simili, sono entrambi leader. Non pensa però che potrebbe esserci qualcosa di più di una bella amicizia.

