Soleil Sorge lascia il GF Vip? Interviene Valerina Marini: “Vincerai tu”

Si sarebbe dovuta concludere il prossimo 13 dicembre la sesta edizione del Grande Fratello Vip, il reality è stato però prolungato fino al 14 marzo 2022, Soleil Sorge e molti altri concorrenti non sanno se restare nella casa o uscire. Nessuno di loro è ancora a conoscenza della data esatta della finale, sanno solo che durerà di più rispetto al previsto.

Più volte nella casa più spiata d’Italia Soleil Sorge ha manifestato l’intenzione di abbandonare il Grande Fratello Vip il 13 dicembre. Essere tirata in causa solo per il triangolo che si è formato con Alex Belli e Delia Duran non le sta bene. Eppure, nella notte ha ammesso che non sa più con certezza cosa farà in merito al prolungamento del reality. Ha chiaramente detto che sta cercando di capire cosa deve fare, non crede però che sia giusto che fino alla fine li tengano sulle spine perché devono dar loro il tempo di pensare.

Parlando con Valeria Marini e Giucas Casella, tra le varie cose, ha detto: “Avevo zero intenzione di rimanere. Adesso ci penso. Sono stanca, mi vedo distrutta. Sono proprio stressata, mi sento un po’ affaticata. Ho fatto 3 mesi dentro ad un reality. Comunque ero sicura di non restare, adesso vedremo“.

Valeria Marini le ha detto che non può abbandonare il Grande Fratello Vip perché senza di lei non succederebbe più nulla nella casa. Si è poi detta convinta che se resterà vincerà lei il reality. Soleil Sorge non crede però che si aggiudicherà lei la vittoria, le ha subito fatto notare che viene nominata sempre.