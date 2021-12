I concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip stasera dovranno comunicare se intendono restare nella casa o se vogliono abbandonare il reality, sembra che Manila Nazzaro non proseguirà il suo percorso. All’inizio la gieffina aveva detto ai suoi compagni di avventura che in caso di prolungamento non sapeva se ce l’avrebbe fatta a restare. Nell’ultima settimana, però, parlando con gli altri gieffini era sembrano che avesse cambiato idea, sembrava infatti intenzionata a restare nella casa più spiata d’Italia.

Le cose sono improvvisamente cambiate nelle scorse ore dopo che la gieffina si è recata nel confessionale. Quando è tornata dagli altri ‘Vipponi’ ha infatti detto: “Mi sa che vi devo salutare. Ora non posso parlare.” Rivolgendosi a Soleil Sorge ha poi detto: “Sole tu che puoi fare questa esperienza fino alla fine, falla anche per me.” Le sue parole hanno lasciato intendere a molti che Manila Nazzaro lascerà davvero il Grande Fratello Vip ma a malincuore, come se fuori fosse successo qualcosa o qualcuno le abbia chiesto di farlo.

Come mai Manila Nazzaro ha di nuovo cambiato idea al Grande Fratello Vip? Aldo Montano ha rivelato agli altri concorrenti che dietro la scelta della gieffina c’è una ‘telefonata particolare‘ che ha ricevuto. Il gieffino ha poi aggiunto: “Adesso però non ne può parlare. Spero che troverà una soluzione, non so la gravità della situazione ma se non lo può dire.“ La Nazzaro durante la 27esima puntata del reality in onda stasera su Canale 5 uscirà davvero dalla casa più spiata d’Italia? Se cosi fosse, spiegherà anche i motivi della sua decisione? Questo non possiamo ancora saperlo, non ci resta che attendere per saperne di più.