Manila Nazzaro, retroscena su Adriana Volpe: “Con lei grandi problemi”

Manila Nazzaro ha varcato la famosa porta rossa del Grande Fratello Vip nel corso della prima puntata della sesta edizione del reality andata in onda ieri su Canale 5. Prima del suo ingresso nella casa più spiata d’Italia si è lasciata sfuggire alcune interessanti dichiarazioni in un’intervista rilasciata a Today. Tra le varie cose, ha svelato un retroscena su Adriana Volpe, opinionista insieme a Sonia Bruganelli della sesta edizione del GF Vip.

La gieffina ci ha tenuto a far sapere che avere lì Adriana Volpe la rincuora perché è una donna che stima profondamente. Ha poi rivelato che anche la Bruganelli la fa impazzire, nonostante in molti siano intimoriti da lei. Ha fatto sapere che la segue da anni, le piace il suo modo diretto e schietto. La gieffina ha poi continuato dicendo che ha sempre lavorato, pensa che sia una grande imprenditrice con una testa pazzesca. A detta sua c’è la testa di Sonia dietro molti programmi del marito, Paolo Bonolis. Manila Nazzaro non conosce personalmente la nuova opinionista del Grande Fratello Vip ed è curiosa di vedere come si porrà nei suoi confronti. Pensa inoltre che sarà molto divertente, più della Volpe.

Manila Nazzaro parla dei problemi con Adriana Volpe, le due hanno chiarito

Manila Nazzaro è poi tornata a parlare di Adriana Volpe, tra le due in passato ci sono stati alcuni dissapori nati a causa di questioni lavorative. In merito a ciò ha detto: “Adriana è una persona con cui ho avuto grandi problemi, dopo che prese il mio posto a Mezzogiorno in famiglia. Venni mandata via improvvisamente.” La gieffina ci ha tenuto però a far sapere che le due hanno chiarito. Ha rivelato che è stata la Volpe a prenderla da parte per parlare e chiarire. Ha poi concluso dicendo: “Queste sono le donne che mi piacciono“.