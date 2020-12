Pierpaolo Pretelli fa un passo indietro con Giulia? “Il trasporto c’è ma…”

Da giorni non si fa che parlare del flirt nato tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi al Grande Fratello Vip, reality condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini. Da quando Elisabetta Gregoraci è uscita dalla casa più spiata d’Italia i due si sono avvicinati sempre di più. Pochi giorni fa, durante una prova richiesta dalla produzione del reality, Giulia e Pretelli si sono scambiati un passionale bacio sotto il vischio. A quello sono seguiti altri baci nella casa.

Entrambi sembrano essere molto coinvolti, Pierpaolo Pretelli però non vuole compiere passi falsi ed è per questo che preferisce non bruciare le tappe con Giulia Salemi. Durante una chiacchierata con Andrea Zenga e Mario Ermito ha detto che la paura di sbagliare c’è sempre. Con la Gregoraci al Grande Fratello Vip era partito a centro e non si frenava mai, le cose tra loro però non sono andate come sperava. Con Giulia vuole andarci piano per non sbagliare di nuovo. Il gieffino ci ha tenuto a precisare che con la Salemi sta bene, lei gli dà anche molte certezze. A detta sua con lei c’è la leggerezza e la spensieratezza di viversi giorno per giorno. Ha poi aggiunto: “Però non voglio fare passi falsi, non voglio fare un passo più lungo della gamba. Preferisco andare piano e non fare casini. Io il trasporto ce l’ho. Una base c’è”.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi vogliono andarci piano al GF Vip

Anche Giulia Salemi ha molti dubbi al Grande Fratello Vip ed è per questo nemmeno lei vuole correre con Pierpaolo Pretelli. Mentre parlava con Tommaso Zorzi lui l’ha spinta ad andare a dormire con Pretelli, lei però ha detto che le sembra ancora presto. A detta sua non dorme nel letto di qualcuno dall’oggi al domani. La Salemi vuole vedere le reazioni di Pierpaolo, è curiosa di vedere cosa succederà stasera in puntata. Nascerà l’amore tra Giulia e Pretelli? Lo vedremo!