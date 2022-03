Davide Silvestri svela cosa lo ha distrutto al GF Vip: “Ero davvero triste”

A circa dieci giorni dalla finale del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, Davide Silvestri ha rivelato qual è stato il momento che lo ha distrutto nella casa più spiata d’Italia. L’ex gieffino si è classificato secondo, in molti erano convinti che avrebbe vinto lui la sesta edizione. Ospite ieri a Casa Chi ha parlato del suo percorso e di un momento vissuto da lui come una grande sconfitta.

Davide Silvestri ha confessato che nella casa gli è tornata la voglia di recitare e di fare tv e teatro, gli è però tornata anche la malinconia del passato. Ha fatto sapere che l’unica cosa che non gli mancano sono i provini, al Grande Fratello Vip paragonava le nomination ai casting, quando era in ballo con un altro attore e gli dicevano che a breve gli avrebbero fatto sapere. Quando non ha vinto il posto di finalista contro Delia Duran è stato il momento di maggiore ansia nella casa, era davvero molto triste. Ha poi spiegato: “Ho rivissuto i provini, quando restavo all’ultimo contro un altro candidato e poi sceglievano lui. Quello mi ha fatto andare tanto giù.”

L’ex gieffino a Casa Chi ha ribadito che quel momento non lo ha fatto stare affatto bene, le altre nomination invece le ha vissute in modo diverso. A detta sua non vedeva l’ora di essere nominato perché era un modo per mettersi alla prova e capire se piaceva ai telespettatori. La nomination con Delia l’ha vissuta invece come una sconfitta nella vita. Davide Silvestri ha poi concluso dicendo: “Mi ha fatto tornare in mente i provini e a me queste cose, continuare ad essere giudicato, a me distrugge.”