Clarissa Selassié lancia un appello al GF Vip: “Vorrei farlo…”

Clarissa Selassié insieme alle sorelle Jessica e Lulù è stata ospite ieri a Casa Chi, dove si è lasciata sfuggire interessanti rivelazioni. Il suo percorso a Grande Fratello Vip non è stato lungo come quello delle sue sorelle, arrivate entrambe in finale, a vincere il reality è stata proprio Jessica.

La sua partecipazione al sesta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 le ha fatto comunque conquistare non poca visibilità, anche il suo seguito sui social è notevolmente aumentato. Parlando dei suoi progetti futuri l’ex gieffina ha rivelato che le piacerebbe continuare a far parte del mondo dello spettacolo. A Casa Chi ha svelato che c’è una cosa che le piacerebbe molto fare, di che si tratta? Vorrebbe tornare il prossimo anno al Grande Fratello Vip, non più nei panni di concorrente ma in quelli di opinionista.

Quest’anno sulla poltrona rossa abbiamo visto Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, la seconda aveva partecipato alla precedente edizione del reality. L’anno precedente il conduttore aveva invece scelto di farsi affiancare da Antonella Elia, anche lei ex concorrente del reality.

Clarissa Selassié ha fatto sapere che per il carattere che ha le piacerebbe molto fare l’opinionista, a detta sua sa già che regalerebbe ai telespettatori delle ‘perle assurde’. Ha poi aggiunto: “Io amo dare la mia opinione sempre. E l’opinionista la vorrei tanto fare al GF Vip il prossimo settembre.” Alfonso Signorini prenderà in considerazione l’appello dell’ex gieffina? Potrebbe davvero esserci lei al suo fianco nei panni di opinionista durante la settima edizione del Grande Fratello Vip? Questo al momento non possiamo ancora saperlo, non ci resta che attendere per saperne di più.