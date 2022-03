Alfonso Signorini su Jessica Selassié: “Ha vinto lei il GF Vip perché…”

Dopo un lungo percorso durato sei mesi nella casa più spiata d’Italia è stata Jessica Selassié ad aggiudicarsi la vittoria della sesta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini. Da mesi in moltissimi facevano il tifo per lei ed erano convinti che avrebbe vinto, per altri è stata invece una grande sorpresa. In tanti pensavano infatti che sarebbe stato Davide Silvestri il vincitore ma così non è stato.

Alfonso Signorini in un’intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni ha parlato della sesta edizione del Grande Fratello Vip dicendo che è stata diversa da quelle passate, più imprevedibile. Tra le varie cose ha commentato la vittoria della principessa etiope, spiegando perché a parer suo il pubblico ha voluto lei come vincitrice del reality. A detta sua in lei molte ragazzine si sono identificate. Si è anche trasformata da punto di vista fisico, si è presa cura di sé ed è diventata più sicura. Ha poi aggiunto: “A differenza delle altre due sorelle, Clarissa e Lulù, non ha mai perso le staffe. Ha mantenuto un suo rigore, non si è mai lasciata andare a sceneggiate. Anche nelle discussioni accese ha mantenuto autocontrollo.”

Il noto conduttore pensa che anche la cotta di Jessica Selassié per Barù ha fatto scatenare nel pubblico un senso di protezione verso di lei. A detta sua, il fatto che sia stata premiata con la vittoria del Grande Fratello Vip significa che è stata messa in luce la sua storia personale.