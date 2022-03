Ad un passo dalla finale continuano i colpi di scena al Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, ieri sera Barù ha deluso moltissimo Jessica Selassié. La gieffina da circa due mesi corteggia il compagno di avventura, nonostante lui le abbia sempre detto di non cercare nulla di più oltre l’amicizia.

Nel corso della semifinale andata in onda ieri sera Alfonso Signorini in diretta ha mandato alcune clip in cui si vede Barù parlare molto male delle sorelle etiopi. Tra le tante cose le ha accuse di ostentare sempre il fatto che siano delle ‘principesse’. Con ironia ha poi detto che nessuno in realtà è nobile e che c’è sempre qualche giardiniere che mette incinta qualche contessa o marchesa. Ha poi detto che l’ha deluso il fatto che Jessica continui a dire che adotta delle strategie nella casa più spiata d’Italia.

In puntata Jessica Selassié visibilmente scossa ha trattenuto a fatica le lacrime, in merito alle parole del gieffino ha chiaramente detto di essere molto ferita e delusa. Durante un fuorionda c’è stato un momento di grande imbarazzo al Grande Fratello Vip, sia Barù che la principessa etiope sono rimasti in silenzio per circa dieci minuti. Nella notte la gieffina è scoppiata in lacrime e ha ribadito che le parole del gieffino l’hanno davvero ferita e delusa, a detta sua con lei ha chiuso.

