Clarissa Selassié attacca duramente Katia Ricciarelli: Signorini sbotta

È andata in onda ieri 24 febbraio la 44esima puntata del Grande Fratello Vip, Clarissa Selassié non era presente in studio ma alcuni suoi commenti postati tramite le sue Instagram Stories hanno catturato non poco l’attenzione. L’ex gieffina si è scagliata duramente contro Katia Ricciarelli, prima dell’esito del televoto ha chiesto ai suoi fan di votarla per farla uscire dalla casa più spiata d’Italia. Queste le sue parole: “Ma vaff****lo va, una clown!” E ancora: “Esci brutta strega. Fai paura per la tua crudeltà!! Vi prego votate per farla uscire”.

Non appena ha scoperto che Katia Ricciarelli è stata eliminata dal Grande Fratello Vip la principessa etiope ha esultato sui social. Tramite le sue Instagram Stories ha pubblicato una foto della Soprano e ha scritto che ogni anno festeggerà questa data, giorno in cui razzismo, bullismo, omofobia e misoginia sono usciti da un programma televisivo nazionale.

In diretta Alfonso Signorini ha mandato in onda il messaggio di Clarissa Selassié dove dava della brutta strega alla Ricciarelli. Un post che il conduttore non ha affatto gradito, è infatti sbottato contro l’ex gieffina dicendo che si tratta di estrema maleducazione. Tra le varie cose ha poi detto: “Cara Clarissa ti ho scelta insieme alle tue sorelle, ma queste manifestazioni pubbliche di maleducazione non le accetto.” Il noto conduttore ha poi concluso dicendo che ci sono tanti giovani educati che conoscono ancora le buone maniere. Katia Ricciarelli non sembra aver dato invece peso alle parole della Selassié, in studio si è limitata a dire che la cosa non le interessava perché a parer suo si tratta di povertà intellettuale.

