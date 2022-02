Delia Duran, parla l’ex marito Marco: “Sono preoccupato per lei”

Marco Nerozzi, l’ex marito di Delia Duran, ha manifestato la sua preoccupazione nei confronti della venezuelana. In un’intervista concessa al settimanale Di Più Tv il 55enne ha chiaramente detto di non aver apprezzato affatto l’atteggiamento di Alex Belli nei confronti della ‘moglie’. Dopo essersi detto molto preoccupato per la Duran ha detto che secondo lui la presenza dell’attore non le fa bene, l’ha pubblicamente umiliata.

Secondo Nerozzi Delia Duran subisce e non riesce a staccarsi da Alex che a suo piacimento la manipola, a parer suo si fa solo del male accanto a lui. L’ex marito dell’influencer ha accusato Belli di essere un uomo falso e di essere la causa della fine del suo matrimonio con Delia, durato otto anni. Ha infatti raccontato che dopo un loro incontro lei ha lasciato la casa in cui vivevano insieme.

Marco Nerozzi ha poi raccontato che l’ex moglie lo ha accusato di maltrattamenti dopo aver intrapreso una relazione con Alex Belli. Si è detto convinto che sia stato proprio lui ad inventare tutto per conquistare visibilità, crede che Delia sia solo una vittima poiché molto fragile. All’attore ha poi rivolto altre pesanti parole: “Quell’Alex pensa solo a se stesso, a far parlare di sé. Non credo che tenga davvero a Delia, che è soltanto vittima in questa storia.” L’ex marito di Delia Duran pensa che lei sia molto confusa e che abbia bisogno di un percorso terapeutico. L’uomo ha concluso dicendo che nel vederla in balia di un uomo che pensa solo a se stesso sta male.

