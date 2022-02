GF Vip, Delia Duran e Antonio sfiorano il bacio: “Meglio stare lontana”

Dopo la recente ‘rottura’ con Alex Belli Delia Duran si sta godendo il suo percorso al Grande Fratello Vip, lei è uno dei finalisti della sesta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. La bellissima modella venezuelana sta catturando non poco l’attenzione dei telespettatori, negli ultimi giorni è sempre più vicina al compagno di avventura Antonio Medugno.

L’intesa e la complicità tra i due è palese a tutti, sono in molti a pensare che presto scoppierà la passione tra loro nella casa più spiata d’Italia. Nelle scorse ore sono arrivati vicinissimi al bacio, in camera da letto durante una chiacchierata Delia Duran si è avvicinata al gieffino e le loro labbra si sono quasi sfiorate mentre erano abbracciati. La gieffina ha poi fatto un passo indietro dicendo: “Meglio stare lontana da te.” C’è chi non crede al loro avvicinamento, li accusano infatti di creare dinamiche e strategie per aumentare la loro visibilità al Grande Fratello Vip.

Come reagirà Alex Belli al ‘quasi bacio’ della moglie con Antonio? Si mostrerà infastidito e geloso o continuerà a parlare di amore libero? A breve l’ex gieffino tornerà nella casa più spiata d’Italia per mettere fine al triangolo amoroso nato con Delia e Soleil Sorge. Di certo non mancheranno i colpi di scena, cosa succederà tra loro quando si ritroveranno a convivere tutti e tre insieme al Grande Fratello Vip per settimane? Questo non possiamo ancora saperlo, non ci resta che attendere per saperne di più.

