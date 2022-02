Delia Duran e Alex Belli litigano in diretta: volano insulti al GF Vip

È scoppiata un’accesa lite ieri sera al Grande Fratello Vip tra Delia Duran e Alex Belli, durante la messa in onda della 39esima puntata del reality condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini. Il conduttore in diretta ha mostrato la lettera scritta da Soleil Sorge all’attore, quando lui ha chiaramente detto di non voler rinunciare né alla moglie né all’amica la Duran è andata su tutte le furie.

Dopo aver raggiunto Soleil in mistery Delia Duran è sbottata dicendo che non è la questione di condividere altre donne, a farla arrabbiare è la presa in giro. Visibilmente infastidita la gieffina ha ribadito che la sua posizione è chiara ed è quella di chiudere la sua relazione con Alex Belli perché con questi giochi psicologici lei non ce l’ha fa più, a detta sua è una tortura.

Dopo le parole di Delia anche l’ex gieffino ha perso la pazienza ed è sbottato in diretta. Rivolgendosi alla moglie ha detto: “Sei tu che sei ridicola! Ridicola come i teatrini che stai facendo lì dentro, sei completamente ridicola! Ripigliati e fai parlare la gente ogni tanto perché non ascolti nessuno!” Delia Duran non ha sopportato le parole del marito, ha preferito andare via ma prima di lasciare la mistery gli ha dato del “Cog***ne.”