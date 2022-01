Alex Belli su Delia Duran: “Baci al GF Vip? Dopo la sospensione può farlo”

Sembrava essere tornato il sereno tra Alex Belli e Delia Duran dopo che lui ha abbandonato il Grande Fratello Vip per recuperare il loro rapporto. Una crisi nata a causa dell’eccessiva vicinanza di lui a Soleil Sorge nella casa più spiata d’Italia. Per mesi la moglie dell’attore ha sofferto nel vederlo così vicino alla gieffina, quando ha lasciato la casa aveva provato a perdonarlo ma ha continuato a deluderla.

Durante la 33esima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì sera, Delia Duran ha spiegato che non è riuscita a tollerare il fatto che lui continui a pensare a Soleil e a dedicarle post sui social. A breve approderà nella casa più spiata d’Italia e ha deciso di prendersi una pausa da Alex Belli per pensare a se stessa e avere modo di riflettere. Ieri ospite a Casa Chi l’ex gieffino ha svelato che dopo la ‘sospensione’ della loro relazione la moglie non gli ha più risposto al telefono.

Parlando dell’ingresso di Delia Duran al Grande Fratello Vip l’attore ha detto che secondo lui si troverà sicuramente bene con Manila, lei è una grande donna di casa. Di lei si è innamorato per il suo senso della famiglia, pensa che potrebbe andare d’accordo anche con Miriana. In merito a possibili flirt nella casa Alex Belli non crede che un uomo possa far cadere la moglie ai suoi piedi, a parer suo si potrebbe però trovare bene con Barù. Ha poi aggiunto: “Baci artistici non credo ci saranno. Se può baciare? Lei può fare quello che vuole, dopo la sospensione di ieri sera. Lei è libera di vivere come vuole.” Ha poi concluso dicendo che al momento però non sente cose piacevoli.