Soleil Sorge a cena con Alex e Delia: sul web scoppia la polemica

Durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip ha fatto discutere per mesi il triangolo amoroso tra Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran. Nella casa più spiata d’Italia era palese l’intesa tra l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e l’attore, i due continuavano però a ribadire di essere solo amici.

Quello tra Delia e il marito è un ‘amore libero’, nel loro rapporto ci sono però delle ‘regole’ che lui non aveva rispettato avvicinandosi così tanto alla Sorge. Diversi sono stati i confronti e i battibecchi tra i tre, il comportamento del fotografo aveva poi portato alla fine della sua amicizia con Soleil. Dopo il reality sui social non sono mancate pungenti frecciatine, a Verissimo l’italo-americana aveva anche detto di non voler più avere alcun tipo di rapporto con l’ex gieffino perché si è sentita presa in giro nella casa.

Di recente i tre si sono rivisti a Cortina ma non si sono rivolti la parole, lo stesso non è successo in Egitto. Sia Soleil Sorge che Alex Belli e la moglie Delia Duran si sono recati a Sharm el Sheik per lavoro. Come conferma uno scatto che sta circolando in rete lì i tre hanno cenato insieme, a scattare la foto è proprio l’italo-americana che appare serena e felice mentre è seduta di fronte alla coppia. Tra loro c’è stato un chiarimento? La foto sta attirando non poche polemiche sul web, sono infatti in molti a pensare che fino ad ora abbiano finto rancore per catturare l’attenzione del gossip.

