Soleil Sorge e Alex Belli lontani: “Ecco perché la nostra amicizia è finita”

La sesta edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini su Canale 5 si è conclusa da poco più di un mese ma si continua a parlare del legame nato tra Soleil Sorge e Alex Belli. I due nella casa più spiata d’Italia sono stati inseparabili per mesi, la complicità e l’intesa tra loro era palese. Il triangolo amoroso tra loro e Delia Duran ha fatto discutere per mesi. Finito il reality il rapporto tra loro è però cambiato, i due hanno infatti preso le distanze.

In un’intervista rilasciata a Fanpage Soleil Sorge ha parlato della sua carriera, del Grande Fratello Vip e del suo rapporto con l’attore. A detta sua il reality è una carriera perché dà modo di essere retribuiti e lavorare, però quando finisce non è detto che dia la visibilità sperata. Pensa che sia un’esperienza da fare per chi lavora nel mondo dello spettacolo, crede che siano percorsi che danno qualcosa e offrono una possibilità di approfondimento interiore.

Spazio poi ad Alex Belli, con lui ha fatto sapere che si è creato un rapporto bellissimo che avrebbe portato fuori come amico. Ad infastidirla è stata la ‘mercificazione’ del loro rapporto, il voler ribadire continuamente la storia del possibile triangolo nonostante lei non era mai stata interessata ad avere con lui un rapporto oltre l’amicizia. Ha poi aggiunto: “Mi ha distaccata, lasciandomi perplessa rispetto alla possibilità che ci fosse una ricerca forzata di certe situazioni.” Soleil Sorge ha poi concluso dicendo che se la loro amicizia è finita è perché quando ti affezionati ad una persona alcune vicende ti fanno cambiare idea su quella persona. Però, le dispiace che tra loro sia andata così.

