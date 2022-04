Alex Belli torna a parlare di Soleil Sorge: “La connessione si è spenta”

Si torna a parlare della complicità nata tra Alex Belli e Soleil Sorge durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Nella casa più spiata d’Italia per mesi sono stati inseparabili, la loro ‘chimica artistica’ è stata a lungo al centro del gossip. Dopo aver negato a lungo i due avevano ammesso che tra loro c’era qualcosa di molto più profondo di una speciale amicizia.

Finito il reality il loro rapporto ha preso però una piega diversa, entrambi sono tornati alle loro vite, quella complicità nata nella casa sembra essere ormai un lontano ricordo. Intervistato dal settimanale Chi l’ex gieffino ha fatto sapere che il reality per i concorrenti è una parentesi della vita, dove ci sono tutte le dinamiche dall’amore all’odio. Ad oggi continua ad essere in contatto con Davide Silvestri e Katia Ricciarelli, con Soleil Sorge invece non si sentono.

Parlando del legame nato al Grande Fratello Vip con l’ex gieffina Alex Belli ci ha tenuto a precisare che non rinnega nulla di quello che ha fatto. A detta sua Soleil è la sua anima artistica, la sua gemella di divertimento e sono stati fortunati a trovarsi. L’ex gieffino, riferendosi al loro distacco, ha poi concluso dicendo: “La chimica con lei c’è stata, resta un’amicizia ed era tutto vero. Però ora si è spenta la connessione, oggi nella mia vita c’è solo Delia”.

