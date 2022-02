Katia Ricciarelli, GF Vip: “Alex e Delia hanno attirato Soleil in una trappola”

Momenti di alta tensione al Grande Fratello Vip nelle ultime ore.

In particolare, Katia Ricciarelli ha preso una posizione contro Alex Belli.

Dopo l’ennesimo pesante litigio con Soleil Sorge la scorsa notte, la soprano ha avuto da rididre anche per l’eccessivo bacio saffico con Delia Duran davanti a tutti.

“Ti hanno tirato una trappola e ci sei cascata come una pera cotta. Meglio che lui non si avvicini più, con me ha chiuso“, ha detto a Soleil.

Katia Ricciarelli contro Alex e Delia

Soleil, dopo gli ultimi avvenimenti ha risposto “mi sento proprio una stupida” mentre si asciugava le lacrime versate fino a pochi minuti prima per l’attore Alex Belli.

Riguardo al bacio con Delia, lapidaria la sua opinione è sempre più orientata verso la soap opera costruita ad arte dalla coppia: “Tu saresti in grado, se il tuo uomo ti fa male, se ti fa ingelosire o se ti ferisce con un’altra donna, di arrivare addirittura a voler baciare quella donna? Io no. Quindi questa è la prova che é tutta una messa in scena“.

Intato Katia, che ha preso le parti della Sorge, ha fatto capire ad Alex di smetterla di infastidire l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: “Vai vai, senza ritorno, almeno qualcuno che ti dice in faccia la verità c’è” gli ha detto, mentre lui cercava di capire cosa stesse succedendo.

Alex Belli vuole abbandonare la casa

Mentre Soleil Sorge cercava di consolarsi dopo le lacrime, Alex era pronto per fattura il piano per lasciare la casa insieme alla moglie Delia.

“Cosa stiamo a fare qua, cosa ci cambia tanto nella vita? Prendiamo e usciamo. Non ti fa star bene stare qua, la tua salute è molto più importante”, ha detto a Delia Duran.

La donna pare non essere d’accordo con il suo discorso, chiuso con qualche bacio prima di andare a dormire.