Alex Belli su Nathalie Caldonazzo: “E’ una donna frustrata”

Alex Belli, rientrato nella casa del Grande Fratello Vip lunedì 14 febbraio, è tornato ad essere il protagonista assoluto del programma.

Negli ultimi giorni ha avuto uno scontro con la sua nemica per eccellenza, Nathaly Caldonazzo.

L’attrice si era schierata contro di lui, stando dalla parte della moglie, Delia Duran, rispetto al triangolo che lo vede protagonista con Soleil Sorge, tanto da attribuirgli un disagio psicologico, che lui non ha gradito.

In un nuovo confronto con Delia, Alex ha fatto alcuni commenti in merito alle critiche sul piano psicologico dandole della “frustrata”.

Alex Belli contro Nathaly Caldonazzo

Alex Belli si è confrontato con Delia Duran, rispetto ai condizionamenti la donna subirebbe dalla Caldonazzo all’interno della Casa.

La donna, in confidenza, ha esortato la venezuelana a tenerlo lontano, vista l’intimità raggiunta con Soleil Sorge nella Casa: ”Lui è un narcisista patologico e malato di mente”. Un’uscita che Belli non tollera, come lui stesso ha palesato al nuovo chiarimento con Delia.

“Una frustrata che ti continua a manipolare e ti dice che mi devi lasciare. Quella manipolatrice che ti ha manipolato in tutto questo tempo, piano piano mi occuperò anche di lei. La tua cara amica, Nathalie Caldonazzo, non è l’amica che tu pensi”.

Queste le parole dell’attore, che sembra proprio avere il dente avvelenato nei riguardi di Nathaly.

Dichiarazioni shock dopo la puntata

Delia Duran ha chiesto al marito di correggere i propri atteggiamenti nei confronti di Soleil ammettendo di soffrire nel vederlo al suo fianco.

“Non ti devi aprire… no! Visto che io vengo da una cosa bruttissima. Tu devi smetterla di fare determinate cose che possono ferirmi. Non è il rapporto d’amicizia ma il valore delle cose. Il vostro rapporto deve essere diverso, capisci? Lo sai benissimo che c’è un precedente tra di voi… non dirmi che è stata solo un’amicizia. Ecco, ti chiedo questo e basta”, ha detto Delia.

Dalle parole dette alla modella venezuelana, pare che Belli non abbia alcuna intenzione di vedere ancora Soleil dopo il reality.

“Non c’è niente e siamo dentro 1000mq. Questa roba, quando finisce, ognuno a casa sua. Qui è qui, è questo il Grande Fratello”, sono state le ultime parole di Belli.