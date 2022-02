Barù Gaetani su Soleil Sorge: “E’ una donna davvero sporca..”

Barù Gaetani nelle ultime ore, al Grande Fratello Vip, non si è risparmiato nell’esprimere commenti poco carini nei confronti di Soleil Sorge.

Il concorrente si è lamentato molte volte in queste settimane della mancanza di igiene di alcuni Vip presenti in casa.

Barù Gaetani contro Soleil

Parlando con Davide Silvestri, Barù si è accorto di un odore sgradevole che provenirva dall’esterno.

Davide ha ritenuto Soleil la responsabile perchè non chiude mai la porta.

“Senti che puzza, Sole però continua a lasciare la porta aperta. Mamma mia, è proprio scoordinata, fa un casino”. Barù ha dato manforte a Davide Silvestri rincarando la dose: “È sporca, è una donna sporca”.

Soleil, al centro delle polemiche per la mancanza di pulizia, ha ricevuto critiche anche da Manila Nazzaro e da Delia Duran che aveva spifferato a Miriana: “Ho trovato tutto sporco. Indovinate chi è stata in bagno prima? Sì avete pensato bene, è andata in bagno Sole, poi è uscita e non ha pulito nulla. No non è stato Giucas, ho visto lei che usciva. Giuro è sporco, ha lasciato tutto, anche i capelli nella tazza tutto uno schifo. Dio è sporca quella donna”.

Davide Silvestri sembra non sopportare più la situazione tanto che dopo la sua lamentela si è alzato ed è andato a chiudere la porta.

La storia con Jessica

Ormai è sempre più evidente la strategia di gioco adottata da Barù Gaetani.

Nell’ultima puntata andata in onda ieri sera, giovedì 17 febbraio, l’uomo ha cercato di sfruttare la sua situazione per restare in gara, ovvero della liason con Jessica, che prosegue tra alti e bassi e il bacio con Delia Duran.

Delia ha chiarito di averlo fatto solo per ripicca mentre Barù ha detto di aver resistito e di non essere interessato alla moglie di Alex Belli né a nessun altra donna della casa.

Barù ha anche confessato di fare questo show per aumentare l’audience del programma. Alfonso Signorini in diretta lo ha invitato a fare chiarezza e a comportarsi in maniera corretta nei confronti delle donne della casa.

L’uomo, però, ha chiuso le polemiche dicendo di aver voglia di divertirsi e scherzare con tutti, senza prendere le cose troppo sul serio.