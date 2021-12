GF Vip, è scontro tra Sophie e Soleil: “Hai più plastica che personalità”

È scoppiato un nuovo scontro tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge al Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Tutto è iniziato a causa di una pungente battutina della Sorge nei confronti di Sophie e Gianmaria Antilofi. Mentre i due si facevano una foto per il servizio fotografico di Natale la Sorge li ha definiti ancora una volta dei ‘comodini’.

LEGGI ANCHE -> Soleil Sorge lascia il GF Vip? Interviene Valerina Marini: “Vincerai tu”

La battuta non è affatto piaciuto a Sophie Codegoni, mentre le due si punzecchiavano Soleil Sorge le ha detto che non rideva perché ha ‘più plastica che personalità’ ed è per questo che ha perso la capacità di fare le espressioni. La gieffina si è difesa dicendo che non è vero, ha poi aggiunto che anche se fosse così non dovrebbe permettersi comunque di insultare in questo modo. L’ha accusata di essere imbarazzante, la Sorge ha così replicato: “Io mi permetto di dire e pensare quello che voglio su di te. Se mi diverte prendere in giro una situazione davvero ridicola e delle persone ancor più ridicole mi permetto di farlo”.

L’atteggiamento di Soleil Sorge non è affatto piaciuto nemmeno agli altri concorrenti che l’hanno accusata di essere troppo aggressiva e fuori luogo. Tra tutti quella più infastidita è sembrata Valeria Marini, a detta sua il suo è stato un attacco ‘gratuito e ingiustificato’. La gieffina ha continuato dicendo che in quel momento quell’offesa non c’entrava nulla e crede che Soleil si comporti così solo per far parlare di sé.

LEGGI ANCHE -> Alex Belli e Davide Silvestri al GF Vip: “Sono innamorato di te”