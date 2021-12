Grande Fratello Vip: Alessandro Basciano passa la notte con Sophie

Alessandro Basciano, new entry del programma più spiato d’Italia, è partito alla carica prima con Soleil Sorge poi con Jessica Salassié e ora con Sophie Codegoni.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha passato la notte insieme al nuovo concorrente del Grande Fratello Vip, tradendo così la fiducia della giovane principessa, gelosa di questa nuova vicinanza.

Jessica e Sophie hanno avuto un acceso scontro.

“Tranquilla io ho detto ad Ale che per me ora non ci può essere nulla perché penso anche a te e a Gianmaria. Poi non è vero che passo tutto il tempo con lui e che abbiamo flirtato. Non ho intenzione di fare altro adesso, per me tu vieni prima di tutto” ha dichiarato Sophie a Jessica.

Grande Fratello Vip: la notte di Sophie e Alessandro

Dopo il confronto con Jessica, però, la bella Codegoni ha rivelato tutto a Basciano.

“Jessy è venuta da me a dirmi che non sono una vera amica perché in realtà mi piaci tu anche se dico di no. Mi ha proprio detto ‘sai che piace anche a me, quindi se ti piace devi dirmelo’. Io le ho detto che ci può essere un interesse a livello fisico e forse mentale.

Poi anche caratterialmente mi piaci”.

Sophie ha passato tutta la notte con Alessandro sotto le coperte.

Tra i due non è ancora scattato nessun bacio, anche se ci è mancato davvero poco.

La dichiarazione di Basciano a Soleil

Alessandro Basciano, new entry del programma più spiato d’Italia, è partito alla carica prima con Sophie Codegoni e poi con Soleil, intenzionata ad andare avanti dopo la delusione con Belli.

Basciano non si è scoraggiato e ha rivelato alla ragazza le intenzioni verso di lei.

“Ti assicuro che non gioco perché se mi piace una persona, mi piace e basta. Se mi piace qualcuna qua dentro? Perché secondo te non mi piaci tu? E ok che ripeti che sei fuori dai giochi, ma lascia stare questo. Sei una persona che mi prende molto di testa, perché sai parlare, sei sveglia, forte. Tu non sei fuori dai giochi, tu mi piaci. C’ho provato solo con te praticamente”.

Soleil, però, ha prontamente risposto: “Sono impegnata e sai perché mi ritengo fuori da queste dinamiche? Perché sono innamorata. Poi sono fuori dai giochi perché leggo troppo bene in determinati giochi come i tuoi”.