Soleil Sorge vuole abbandonare il Grande Fratello Vip

L’esperienza di Soleil Sorge al Grande Fratello Vip si sta rivelando sempre più difficile.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nei primi tempi allegra e spensierata, sta affrontando in queste settimane diversi momenti tristi.

Numerosi gli attacchi dei coinquilini, stanchi forse del triangolo creatosi con Alex Belli e la moglie Delia Duran, da pochi giorni concorrente del programma.

Soleil appare demotivata e sempre più stanca, tanto che nelle ultime ore pare abbia rivelato di volere abbandonare per sempre la casa.

Soleil Sorge lascia il programma?

Oltre alle difficoltà che sta affrontando nel suo percorso, Soleil Sorge questa notte ha accusato un attacco di panico.

In seguito è rimasta per ore a piangere nel confessionale, dalle 5 alle 7 passate.

Una situazione che ha portato i fan della ragazza a scatenarsi sul web, stanchi di tutto quello che la loro beniamina sta vivendo.

“#iostoconsoleil” è l’hashtag che si sta diffondendo sui principali social e su Twitter.

Tantissimi i tweet di rabbia e disappunto verso gli autori e la produzione del programma

“L’avete sfruttata fino al midollo, avete sempre assecondato Le cattiverie degli altri concorrenti non invitandoli mai a chiedere scusa per i loro atteggiamenti da branco”, si legge su Twitter.

#nosoleilnogfvip #teamsoleil #soleil #SoleilSorge #GFvip” gli hashtag diffusi nelle ultime ore.

L’influencer potrebbe decidere di lasciare la Casa da un momento all’altro o tentare di arrivare fino alla prossima puntata prima di prendere questa importante decisione.

#iostoconsoleil l’avete sfruttata fino al midollo, avete sempre assecondato Le cattiverie degli altri concorrenti non invitandoli mai a chiedere scusa per i loro atteggiamenti da branco.. #nosoleilnogfvip #teamsoleil #soleil #SoleilSorge #GFvip https://t.co/kn9lwv8bRt — sienatorix (@sienatorix) January 26, 2022

Le confessioni a Kabir Bedi

Kabir Bedi si è trovato ad essere il confidente di Soleil Sorge in merito al rapporto vissuto con Alex Belli durante la sua permanenza nella casa del GF Vip.

Kabir Bedi le ha chiesto alcune cose su quanto successo negli scorsi mesi.

Soleil ha spiegato: “Io e Alex abbiamo sbagliato a dire che tra di noi c’era amore, anche se c’è”. Soleil ha ammesso che tra loro c’era una forte attrazione fisica.

“Questo ha messo in crisi il loro rapporto” aggiunge.

Soleil sembra non avere le idee chiare, ma dice che entrambi sono in cerca di conferme. “L’amicizia con Alex è l’unico punto fermo di tutta questa situazione. Io non capisco se loro stanno facendo un teatrino. Io trovo personalmente ingiusto che una persona non possa avere un’amicizia però se la persona che ami ti chiede un sacrificio sarebbe giusto farlo. Capisco che se la persona sta male va fatta una scelta. Se dovesse essere così amen. Basterebbe che lui prendesse una posizione e dicesse che la ama. Ecco cosa dovrebbe fare con Delia”.