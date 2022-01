Grande Fratello Vip: urla fuori dalla casa per Soleil

Nelle ultime ore il gossip è impazzito su quanto successo ieri al Grande Fratello Vip.

Ad un certo punto si sono sentite alcune urla di persone fuori dalla casa per Soleil Sorge riguardanti Alex Belli e il biglietto scritto per la moglie Delia Duran.

Grande Fratello Vip: cos’è successo?

Alcuni fan presenti fuori dalla casa più spiata d’Italia hanno lanciato alcune grida per Soleil.

“Soleil ti stanno truffando, Alex e Delia sono d’accordo, Alex è un bugiardo, ti sta prendendo in giro” e, infine, questa frase: “C’è un biglietto nella cucina tra i piatti neri”. Queste sono le parole che si sono sentite abbastanza chiaramente mentre Soleil era fuori a fumare insieme a Jessica e Barù.

La vicenda, in realtà, è molto più complicata di quello che sembra, tanto che la regia del programma ha censurato le riprese.

Le dichiarazioni d Alex in merito al biglietto hanno fatto infuriare i fan di Soleil che hanno iniziato a pensare che tra l’attore e la moglie ci sia un accorso da prima che lui uscisse.

Questo perchè Alex non avrebbe mai lasciato un biglietto per la moglie se non fosse stato già al corrente del suo ingresso.

Dopo le urla, Miriana Trevisan è andata in cucina a eliminare il biglietto e la regia ha censurato i filmati.

Alex Belli e le precisazioni su Twitter

Alex Belli ha quindi lasciato un bigliettino all’interno della casa del Grande Fratello Vip e Delia Duran sa già dove trovarlo.

Poco ore fa l’attore su Twitter ha cercato di spiegare in cosa consiste l’enigma, postando una foto del bigliettino.

“Giusto per la cronaca: questo è l’enigma dato a Delia, di un simbolo Dimenticato da me che dovevo darle quando venne a trovarmi in casa. Che nella fretta della diretta mi scordai!! Ora però potrà prenderlo lei stessa, se Vorrà!”.

Giusto per la cronaca:

Questo è l’enigma dato a Delia, di un simbolo Dimenticato da me che dovevo darle quando venne a trovarmi in casa. Che nella fretta della diretta mi scordai!! Ora però potrà prenderlo lei stessa, se Vorrà! ❤️#alexbelli #gfvip pic.twitter.com/vc6lK333nG — ALEX BELLI (@AXBproduction) January 18, 2022

Le parole di Soleil Sorge

Tra le varie cose Soleil Sorge, parlando del suo rapporto con Alex Belli,ha detto: “Tra noi c’era tantissimo amore e passione e non posso negarlo. È cominciato con i bacetti sulla guancia, poi a stampo e dopo sono nate le altre cose.”

La gieffina ha poi continuato dicendo che però l’attore non vuole stare con lei e non è interessato a costruire insieme un futuro, lo ha dimostrato abbandonando il reality per recuperare il rapporto con la moglie Delia.