GF Vip, Alex Belli svela: “Se lo avesse fatto Delia…”

Cresce sempre di più l’intesa e la complicità tra Alex Belli e Soleil Sorge al Grande Fratello Vip. Se prima i due cercavano di trattenersi ora è sempre più difficile per loro stare lontani. I due hanno ammesso che quello che c’è tra loro non è solo amicizia. Più volte la moglie dell’attore, Delia Duran, è approdata nella casa per chiedere al marito di avere un atteggiamento più rispettoso, lui però non nasconde di provare sentimenti per la Sorge.

La notte scorsa Soleil Sorge e Alex Belli si sono lasciati andare alla passione sotto le coperte. Le telecamere hanno ripreso la scena dei due, il rumore dei baci era palese. Nel pomeriggio di ieri mentre era nella sauna con Miriana Trevisan il gieffino ha ammesso di non riuscire a ‘fare meno’ con Soleil. Per farlo dovrebbe uscire dalla casa ed è per questo che è intenzionato ad abbondonare il reality il 13 dicembre, giorno in cui sarebbe dovuto finire il reality. La sesta edizione del Grande Fratello Vip è stata prolungata fino a marzo 2022.

Parlando del suo rapporto con Soleil Sorge l’attore ha detto che nella casa più spiata d’Italia funziona perché non hanno altro da fare. A detta sua, però, fuori non potrebbero stare insieme perché pensa che per lei la sua vita sia troppo complessa. Alex Belli è consapevole di aver oltrepassato il limite con la Sorge, sa che il suo comportamento sta ferendo non poco la moglie. E se al suo posto ci fosse stata Delia Duran cosa avrebbe fatto? A questa domanda ha così risposto: “Sarei entrato e l’avrei portata via, molto semplice. L’avrei liberata da questa problematica. Se lei mi dicesse di uscire con lei andrei via subito”.