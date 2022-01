Delia Duran furiosa con Alex Belli: “Ho preso una pausa dalla relazione”

L’entrata di Delia Duran all’interno della casa del Grande Fratello Vip è sempre più vicina.

Nel mentre, i concorrenti ipotizzano che la modella possa entrare come concorrente, mescolando le carte in tavola e gli equilibri tra gli inquilini.

Durante la puntata andata in onda ieri, lunedì 10 gennaio, nello studio gli spettatori hanno assistito ad un acceso scontro tra lei e il marito Alex Belli.

Nel collegamento finale, Delia ha rifiutato di salutare il marito, dichiarando di aver preso una pausa dalla relazione con lui.

Delia Duran litiga in diretta con Alex

Delia Duran ha così rifiutato di parlare con il marito.

Il motivo? “È infuriata con Alex e non ha voluto essere con noi”, ha spiegato Alfonso Signorini dispiaciuto.

Alex, però, non è rimasto a guardare e ha lasciato lo studio e la sua postazione infuriato.

“Se l’è presa per come ha reagito Delia e se n’è andato”, ha spiegato Biagio D’Anelli, seduto vicino a lui.

Dopo la pubblicità Alex Belli è tornato in studio e Signorini non ha perso l’occasione per parlare direttamente con lui.

“Sai che Delia è furiosa e non vuole saperne niente di te? – dice Alfonso, al quale Alex replica così –“Se è questa la sua decisione va bene, vedremo…”.

Delia è infuriato con l’attore dopo aver visto l’ennesimo post di Alex dedicato a Soleil.

“Ci sono stati alti e bassi a prescindere da tutto, io mi sono presa una pausa con Alex perché continuavamo a litigare e continuava imperterrito a dirci delle brutte cose. Ho deciso di prendere il mio spazio e di riflettere perché mi sono rotta le scatole di tutte queste storie.”, ha annunciato la donna alla fine del collegamento.

Le parole di Marco Nerozzi, ex marito di Delia

“Quando stava con me e facevamo i milionari in giro per il mondo lei lavorava ben poco. Poi, grazie alle foto che le aveva fatto a Miami un mio amico, Delia ha superato un provino e ha recitato in ben tre fiction“.

Dice Nerozzi, riferendosi ai lavori svolti dalla donna per Mediaset.

“Sicuramente ci sono state delle mancanze da parte mia. Noi non andavamo mai in viaggio da soli: eravamo sempre in compagnia, perlopiù di giovani amiche. Eravamo una coppia aperta ma tra noi c’erano rispetto e sincerità. Quando ha compiuto 30 anni ha contattato Alex perché voleva fare l’influencer ed è andata a Milano durante la settimana della moda. Quando è tornata mi ha lasciato“.

Marco parla poi del suo pensiero in merito alla relazione tra Delia e Alex Belli.

“Delia è stata manipolata da Alex come le altre prime di lei. Belli è uno che usa le donne per prendere in cachet in tv. Non è che come attore abbia fatto una gran carriera.

Si capisce che Alex e Delia erano d’accordo per fare audience con la storia di Soleil.

Ma lei fa la figura della deficiente. Mi sembra che non sappia neanche lei che cosa fare. Se si dichiara pubblicamente di essere una coppia di scambisti dov’è il problema delle corna?“.