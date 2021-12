Il Grande Fratello Vip continua a riempirsi di colpi di scena.

In base alle ultime rivelazioni rilasciate su Instagram dall’influenzar Deianira Marzano, la moglie di Alex Belli, Delia Duran, non entrerà più nella casa.

Grande Fratello Vip: salta l’ingresso di Delia Duran

Delia Duran avrebbe dovuto entrare nella puntata di lunedì 3 gennaio 2022 ma, al momento, non c’è ancora l’ufficialità sul suo destino all’interno della casa.

Secondo gli ultimi gossip, la moglie di Alex Belli, attualmente in isolamento, avrebbe scoperto di essere positiva al Covid-19 e dunque il suo ingresso è saltato.

Al momento non ci sono date sul suo ingresso nel programma.

La Duran ha già diviso il pubblico, tra chi ha deciso di sostenerla e chi invece si è schierato dalla parte di Soleil Sorge, protagonista del triangolo con Alex Belli.

La modella ha avuto modo di incontrare Soleil in molte occasioni, sia in casa che nello studio del reality Mediaset.

L’astio tra le due è noto, per il rapporto intimo e artistico che l’attore ha instaurato con l’ex corteggiatrice nel corso della sua permanenza nel programma.

Le parole di Marco Nerozzi, ex marito di Delia

“Quando stava con me e facevamo i milionari in giro per il mondo lei lavorava ben poco. Poi, grazie alle foto che le aveva fatto a Miami un mio amico, Delia ha superato un provino e ha recitato in ben tre fiction“.

Dice Nerozzi, riferendosi ai lavori svolti dalla donna per Mediaset.

“Sicuramente ci sono state delle mancanze da parte mia. Noi non andavamo mai in viaggio da soli: eravamo sempre in compagnia, perlopiù di giovani amiche. Eravamo una coppia aperta ma tra noi c’erano rispetto e sincerità. Quando ha compiuto 30 anni ha contattato Alex perché voleva fare l’influencer ed è andata a Milano durante la settimana della moda. Quando è tornata mi ha lasciato“.

Marco parla poi del suo pensiero in merito alla relazione tra Delia e Alex Belli.

“Delia è stata manipolata da Alex come le altre prime di lei. Belli è uno che usa le donne per prendere in cachet in tv. Non è che come attore abbia fatto una gran carriera.

Si capisce che Alex e Delia erano d’accordo per fare audience con la storia di Soleil.

Ma lei fa la figura della deficiente. Mi sembra che non sappia neanche lei che cosa fare. Se si dichiara pubblicamente di essere una coppia di scambisti dov’è il problema delle corna?“.