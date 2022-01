Alex Belli cacciato dalla studio del Grande Fratello Vip

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip, ad un certo punto, ha intrapreso una strada inaspettata, con una diatriba tra Alfonso Signorini e Alex Belli.

Nel corso della puntata il conduttore è tornato a parlare del triangolo tra Alex, la moglie Delia e Soleil Sorge.

L’attore ha spiegato il suo punto di vista, dando però alcune versioni poco comprensibili, spesso parlando sopra ad Alfonso e molte volte interrompendolo.

Se all’inizio Signorini è riuscito a mantenere la calma e la pazienza, successivamente ha fatto notare all’ex concorrente che il suo atteggiamento lo infastidiva e impediva la conduzione.

Alex, però, non ha smesso di parlare con toni accesi, fino a quando Alfonso l’ha mandato via dallo studio.

Il litigio tra Alex Belli e Alfonso Signorini

Inizialmente Alex ha annunciato di non voler intervenire in puntata: “Non porta da nessuna parte interferire nel rapporto tra Delia e Soleil”.

Poco dopo, però, ha preso la parola. Signorini più volte ha cercato di mantenere la calma: “Alex, sarai un imbonitore ma io non sono un imbecille. Se mi dici che non ne vuoi parlare per privacy lo capisco, se mi dici che non è successo nulla con Soleil allora non ci sto. Quello che abbiamo capito che sotto le coperte è accaduto qualcosa, per rispetto non ne parliamo, hai detto che oggi sarai in silenzio”, incalza Signorini.

“Adesso anche basta. Per fortuna stasera non volevi parlare e avevi scelto la linea del silenzio”, dice Alfonso ad un certo punto, stanco delle parole Alex Belli, ormai un fiume in piena.

“Autori, per favore, lo accompagnate fuori? Siamo in diretta ed io mi rifiuto di lavorare così. Vai pure fuori, vattene fuori! Vai a fare l’imbonitore da un’altra parte. Non si può lavorare così, serve rispetto per il pubblico“, conclude Alfonso

Alex, di fronte a queste parole, abbandona lo studio mentre Signorini gli urla contro un “Vattene fuori!” abbastanza irato.

Le confessioni di Soleil a Kabir Bedi

Kabir Bedi si è trovato ad essere il confidente di Soleil Sorge in merito al rapporto vissuto con Alex Belli durante la sua permanenza nella casa del GF Vip.

Kabir Bedi le ha chiesto alcune cose su quanto successo negli scorsi mesi.

Soleil ha spiegato: “Io e Alex abbiamo sbagliato a dire che tra di noi c’era amore, anche se c’è”. Soleil ha ammesso che tra loro c’era una forte attrazione fisica.

“Questo ha messo in crisi il loro rapporto” aggiunge.

Soleil sembra non avere le idee chiare, ma dice che entrambi sono in cerca di conferme. “L’amicizia con Alex è l’unico punto fermo di tutta questa situazione. Io non capisco se loro stanno facendo un teatrino. Io trovo personalmente ingiusto che una persona non possa avere un’amicizia però se la persona che ami ti chiede un sacrificio sarebbe giusto farlo. Capisco che se la persona sta male va fatta una scelta. Se dovesse essere così amen. Basterebbe che lui prendesse una posizione e dicesse che la ama. Ecco cosa dovrebbe fare con Delia”.