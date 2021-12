GF Vip, Alex Belli e Soleil: “Non dobbiamo vergognarci perché ci amiamo”

Alex Belli e Soleil Sorge sono sempre più intimi al Grande Fratello Vip e non riescono più a nascondere il forte interesse che provano l’uno nei confronti dell’altra. Se prima continuavano a ribadire che la loro era solo amicizia negli ultimi giorni hanno chiaramente ammesso che non è così. L’attore sta addirittura pensando di uscire dalla casa più spiata d’Italia perché non cedere alla forte tentazione di lasciarsi travolgere dalla passione con la gieffina è sempre più difficile.

LEGGI ANCHE -> Alex Belli bacia ancora Soleil, la moglie sbotta: “Estremamente ferita…”

Il gieffino è molto innamorato della moglie Delia Duran ed è per questo che continua a frenarsi, lui stesso ha detto che se non fosse stato impegnato con Soleil Sorge sarebbe nata una bellissima storia d’amore. Nei giorni scorsi i due hanno litigato al Grande Fratello Vip ma il sereno è tornato quasi subito. La scorsa notte hanno dormito come sempre insieme, parlando con Biagio D’anelli Alex Belli ha detto che è stata una bellissima notte. Tra abbracci e tenerezze sono rimasti praticamente sempre attaccati.

Al gieffino Alex Belli ha poi detto che lui e Soleil Sorge sono arrivati ad una conclusione. Quale? Queste le sue parole: “Nel mondo c’è tanto odio, tanta cattiveria. Noi non ci dobbiamo vergognare perché ci stimiamo, ci amiamo e ci vogliamo bene. Bisogna vergognarsi quando ci si odia, del nostro amore non dobbiamo aver paura.”

LEGGI ANCHE -> Alex Belli e Soleil Sorge, parla lei: “Se non fosse impegnato…”