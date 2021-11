Alex Belli bacia ancora Soleil, la moglie sbotta: “Estremamente ferita…”

Alex Belli e Soleil Sorge sono sempre più vicini al Grande Fratello Vip, per gioco si sono più volte baciati e la cosa fino ad ora non aveva turbato la moglie, Delia Duran. Il comportamento dell’attore negli ultimi giorni non è però affatto piaciuto alla modella venezuelana. Durante la notte di Halloween il gieffino ha dato alcune lezioni di cinema sui baci a Soleil e Sophie Codegoni. Ha quindi baciato ancora la Sorge, atteggiamento che ha fatto sbottare la moglie.

Sul suo profilo Instagram Delia Duran ha scritto una lunga lettera al marito per fargli sapere quando sia delusa e ferita. Tra le tante cose la donna ha scritto che era fiera del fatto che avesse parlato di lei nella casa, della loro vita privata e di quanto si amino. Ha continuato dicendo che è lui a decidere ciò che accade al Grande Fratello Vip e lei vede un comportamento che va al di là del gioco. Ha poi aggiunto: “Sei responsabile delle tue azioni e proprio per questo, amore mio, ti dico che sono estremamente delusa e ferita. Alcuni gesti, decisamente troppo intimi, feriscono me e, dalla gente che ti vede, vengono fraintesi.”

Delia Duran delusa da Alex Belli, cosa ha chiesto al marito

Delia Duran rivolgendosi ad Alex Belli ha detto che non immaginava di dover arrivare a scrivere queste cose ma il comportamento che lui ha avuto negli ultimi giorni la sta facendo vacillare. Ha poi concluso dicendo che se il loro destino è quello di continuare a camminare insieme per tutta la vita accompagnati dall’amore che provano l’uno per l’altra, allora deve tornare ad essere l’Alex che tutti conoscono. Signorini ha mostrato il messaggio della moglie al gieffino, lui l’ha subito rassicurata dicendo che per Soleil prova solo amicizia. Sarà davvero così? Non ci resta che attendere per scoprire che piega prenderà il loro rapporto al Grande Fratello Vip.