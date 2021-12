Alex Belli tradito da Delia: avrebbe fatto l’amore con Carlo Cuozzo

Alex Belli non riesce a trovare pace dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip.

Le polemiche non sembrano placarsi nonostante il tentativo di recuperare il rapporto con Delia Duran.

I due, ospiti del programma “Verissimo” condotto da Silvia Toffanin, hanno lasciato trasparire un momento di tregua e di un possibile momento sereno dopo la crisi.

I due hanno risposto alle domande della conduttrice, chiarendo che l’intenzione è quella di riprendere in mano il loro matrimonio e continuare insieme il percorso di vita.

Delia, però, si è mostrata titubante sul perdonare subito il marito che ha ammesso di aver avuto qualcosa di reale con Soleil sotto le lenzuola.

La modella, invece, ha fermamente smentito la relazione con Carlo Cuozzo, il ragazzo fotografato con lei in atteggiamenti intimi.

Alex Belli e le rivelazioni di Carlo Cuozzo

Carlo Cuozzo, imprenditore di 24 anni, non ci sta.

Dopo la paparazzata ha annunciato che arriverà la verità per Alex Belli e la moglie.

Su Instagram il ragazzo ha replicato alle affermazioni della donna, infiammando il gossip e le polemiche.

“Non è assolutamente una storia finta. Non mi sono prestato a nulla“, ha esordito.

“Quella sera io e Delia ci siamo baciati e abbiamo fatto l’amore, con testimone la sua amica. Mi dispiace, ma ammettere di essere cornuti è difficile. Domani vi mostrerò le prove“, conclude.

Le lacrime di Soleil

Soleil, dopo l’uscita dell’attore dal Grande Fratello Vip lunedì 13 dicembre, è scoppiata a piangere in un angolo.

A Sophie Codegoni ha confidato: “Non lo so se voglio stare qua, cosa faccio? Sto qui a ricordare la stupidità che ho avuto, tutti i ricordi in cui ho creduto, l’amicizia, le cose. Sono stata stupida. Non piango perché ero innamorata di lui ma per il rapporto umano”.

Sophie, a questo punto le dice: “Lui non ti ha pensata in questo momento, pensa a te. Non lasciare che ti rovini questa esperienza, è il tuo percorso. So che non siamo Alex, ma noi siamo qui“.

Soleil non sembra d’accordo su quanto appena detto: “Chi? Un mucchio di persone a cui non piaccio e che non vedrebbero l’ora di vedermi fuori da qua? Guarda quando giri le spalle sono tutti pronti a sparlare e a buttare cattiverie su di te“.

In soccorso anche Giucas Casella: “In una situazione come questa viene umanamente di starti vicino. Non è così, nessuno ti odia Sole, quando vorrai venire da noi ti accoglieremo a braccia aperte“.