Michelle Hunziker ha una nuova fiamma: si tratta di Giovanni Angiolini

Nella vita della conduttrice italo-svizzera Michelle Hunziker pare sia tornato l’amore.

La prova del cambio di pagina della showgirl la porta in anteprima il settimanale tedesco Bunte, dopo la fine del matrimonio con il marito Tomaso Trussardi.

Il magazine tedesco ha dedicato la nuova copertina alla showgirl mentre bacia sulle labbra Giovanni Angiolini.

L’uomo, medico chirurgo, è spesso invitato nei salotti televisivi come consulente medico ed esperto in tematiche benessere e salute.

Giovanni è anche un ex concorrente del Grande Fratello: nel 2015, infatti, ha preso parte al reality show.

Michelle Hunziker ha voltato pagina

Stando alle foto, non sembra necessaria una conferma o una smentita, in quanto le immagini parlano chiaro.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini appaiono complici, felici e innamorati.

Non solo un bacio tra i due ma anche una passeggiata mano nella mano con tanti sorrisi, oltre all’ingresso, insieme, nello stesso palazzo in Sardegna.

Dopo la fine dell’amore con l’ex marito, la conduttrice ha iniziato ad essere inseguita dai paparazzi. Si è parlato di un possibile ritorno di fiamma con Eros Ramazzotti, prontamente smentito dai diretti interessati che hanno sottolineato di essere ottimi amici e nulla più. Riguardo quest’ultimo gossip, però, nè Michelle nè Giovanni hanno ancora proferito parola.

La fine del matrimonio con Trussardi

Un testo molto breve scelto per tutelare le figlie, Sole di 8 anni e Celeste di 6, che vivranno con la mamma Michelle.

Il gossip impazza, chiedendosi se c’entri il Covid oppure se la crisi della coppia, sposata dal 2014, abbia radici più lontane.

Gli amici più vicini parlano di un amore “bello ma anche litigarello“, come la maggior parte delle coppie.

Caratteri forti e a tratti divergenti che però hanno trovato sempre un punto di incontro.

Tutto fino a un anno e mezzo fa quando, secondo fonti vicine ai due, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono caduti in una profonda crisi, tra ripicche, silenzi e porte chiuse.

Lui visto sempre più spesso a Bergamo, lei sempre a Milano con le figlie.

Pare che la causa delle liti e della crisi sia un modo diverso di vivere, più introspettivo lui, più estroversa lei, alcune amicizie non condivise e progetti lavorativi che hanno creato tensioni.