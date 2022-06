Michelle Hunziker e Angiolini, esplode la passione in Sardegna: il bacio

Michelle Hunziker pizzicata per l’ennesima volta con Giovanni Angiolini. Nonostante di recente si sia definita single la splendida conduttrice è stata già beccata più volte in atteggiamenti amorosi con il noto chirurgo. Questa volta i due sono stati paparazzati dal settimanale Nuovo a bordo di una barca nel bellissimo mare della Sardegna, dove non sono mancati baci pieni di passione.

Baciarsi così alla luce del sole lascia pensare che l’ex moglie di Tomaso Trussardi non intende più nascondersi dal momento che è consapevole del fatto che i paparazzati da settimane la sorvegliano per scoprire qualche dettaglio in più sulla sua relazione con Angiolini. Sembra quindi che sia pronta a viversi questo nuovo amore alla luce del sole.

L’affascinante chirurgo ortopedico è originario di Sassari ed è molto affezionato alla sua terra. Finita la stagione di Striscia la notizia Michelle Hunziker lo ha raggiunto per trascorrere insieme qualche giorno di vacanza e relax. Nonostante siano stati paparazzati più volte i due non sono ancora usciti pubblicamente allo scoperto. La meravigliosa e amatissima conduttrice romperà presto il silenzio per ufficializzare la sua relazione con Giovanni Angiolini? Non ci resta che attendere nuove indiscrezioni per saperne di più sul loro rapporto.