Eros Ramazzotti svela: “Michelle è stata il mio grande amore”

Ospite ieri di Mara Venier a Domenica In Eros Ramazzotti ha ripercorso alcune importanti tappe della sua lunga e stimata carriera. Tra le varie cose però ha parlato anche dell’ex moglie Michelle Hunziker e dello speciale legame che li lega dopo moltissimi anni dalla fine della loro bellissima storia d’amore.

Con gli anni i due sono riusciti a mettere ogni cosa da parte, soprattutto per il bene della figlia Aurora, oggi sono davvero uniti e si vogliono molto bene. Riferendosi alla sua famosissima canzone ‘Più bella cosa’ il cantante ha rivelato che la scrisse prima di conoscere la Hunziker, quando l’ha incontrata e si è innamorato di lei ha subito capito che quel brano era perfetto per la conduttrice e glielo ha dedicato. Parlando di Michelle ha poi detto: “È stata il mio grande amore, è la madre di mia figlia… Non può non essere così e dedicata a lei.”

Mara Venier ha mostrato un video in cui si vede l’ospitata di Eros Ramazzotti a Michelle Impossibile, un momento davvero emozionante in cui lui e Michelle Hunziker si sono anche dati un bacio come segno d’affetto. Lui ha commentato dicendo che ciò che li lega per loro è normalità e pensa che dovrebbe essere così per tutte le coppie che non stanno più insieme. Il cantante ha poi continuato dicendo che l’affetto e l’amore restano per tutta la vita, sia quando ci sono i figli che quando non arrivano.

LEGGI ANCHE -> Michelle Hunziker e il ritorno con Eros Ramazzotti. Lui smentisce il gossip