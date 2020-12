Antonella Elia a Verissimo: “Con Pietro è finita, mi ha spaccato il cuore”

Antonella Elia sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata che andrà in onda domani 19 dicembre 2020 su Canale 5. La nota opinionista della quinta edizione del Grande Fratello Vip torna a parlare della fine della sua storia d’amore con Pietro Delle Piane. È stata lei stessa ad annunciare la loro rottura poche settimane fa durante una diretta del reality, ad Alfonso Signorini aveva detto di essere tornata single e di avere il cuore spezzato.

Alla Toffanin ha ribadito che la relazione con Pietro Delle Piane è davvero finita, a detta sua era in prova ma non l’ha superata. Tra le varie cose ha detto: “Mi ha spaccato il cuore. Non tornerò mai con lui, ma continuerò ad amarlo.” Antonella Elia ha continuato dicendo che separarsi da Pietro è stata una lacerazione, pensa però che non siano adatti a frequentarsi. A detta sua non sanno prendersi ed è per questo che tra loro si scatenano inaccettabili reazioni. La Elia pensa che lei e l’ex compagno debbano fare un percorso di crescita lungo prima di potersi incontrare di nuovo. Ha poi aggiunto che vuole che l’ex abbia il meglio dalla vita, ma senza di lei.

Ecco perché Antonella Elia non tornerà con Pietro Delle Piane

Questa volta sembra essere quindi finita in modo definitivo la storia d’amore tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Dopo la rottura lei sta soffrendo molti, lo ama ancora ma pensa che non siano fatti per stare insieme. L’opinionista del Grande Fratello Vip ha poi detto la sua in merito alle gravi frasi pronunciate da Filippo Nardi nei confronti di Maria Teresa Ruta. La Elia ha detto di essere disgustata, pensa che sia disgustoso fare dell’ironia di così bassa lega.. Ha poi concluso dicendo: “Quello di cui lui ha parlato è inqualificabile”. Il gieffino verrà squalificato stasera al Grande Fratello Vip dopo ciò che ha detto nella casa? Non ci resta che attendere la messa in onda della 27esima puntata per scoprirlo.