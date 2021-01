Matilde Brandi, storia finita con Marco: “Mi ha lasciata con un messaggio”

Matilde Brandi sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata che andrà in onda domani 16 gennaio 2021 su Canale 5. La nota ballerina ha partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, nella casa più spiata d’Italia ha più volte parlato della sua crisi con il compagno Marco. I due insieme da più di vent’anni hanno avuto due figlie, ma non si sono mai sposati.

Nel salotto di Silvia Toffanin l’ex gieffina ha annunciato che la sua storia d’amore con Marco è giunta al capolinea. Alla conduttrice ha rivelato che la loro crisi era iniziata ad agosto, lui non era felice della sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Uscita dalla casa più spiata d’Italia le cose tra loro sono peggiorate. Tra le tante cose Matilde Brandi ha detto: “Ho trovato un uomo freddo. Ci sono rimasta male, non comprendevo cosa fosse accaduto.” Ciò che più di tutto le dispiace è il fatto di essere stata lei stessa tramite un messaggio a chiedere al compagno se volesse stare ancora con lei, lui le ha risposto di no.

Il compagno di Matilde Brandi l’ha lasciata con un messaggio, poi è sparito

Matilde Brandi a Verissimo ha raccontato che il compagno Marco non l’ha lasciata guardandola in faccia, glielo ha comunicato tramite un messaggio. Alla Toffanin ha detto che le sarebbe piaciuto avere un confronto e capire i motivi che lo hanno spinto a mettere fine alla loro relazione. L’ex gieffina ha però rivelato che da quel momento l’ormai ex compagno è sparito, non lo vede da tre mesi. La Brandi ha fatto poi sapere che Marco le ha assicurato di non averla lasciata per un’altra donna. L’ex gieffina pensa che lui non sia mai stato realmente innamorato di lei. Troppe volte si è sentita trascurata dall’ex compagno, non si sentiva apprezzata. In passato lei sognava di convolare a nozze con lui, i due però non si sono mai sposati.